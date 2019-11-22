واشنطن 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الأفغاني أشرف غني جرى خلاله بحث سبل دفع عملية السلام في أفغانستان.وأفاد البيت الأبيض في بيان له أن الجانبين اتفقا خلال الاتصال على ضرورة الحد من العنف لدفع عملية السلام في أفغانستان إلى الأمام ولإنجاح أي مفاوضات تتعلق بالتسوية السياسية.// انتهى //04:20ت م0308