سياسي / الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره الأفغاني سبل دفع عملية السلام في أفغانستان
الجمعة 1441/3/25 هـ الموافق 2019/11/22 م واس
واشنطن 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الأفغاني أشرف غني جرى خلاله بحث سبل دفع عملية السلام في أفغانستان.
وأفاد البيت الأبيض في بيان له أن الجانبين اتفقا خلال الاتصال على ضرورة الحد من العنف لدفع عملية السلام في أفغانستان إلى الأمام ولإنجاح أي مفاوضات تتعلق بالتسوية السياسية.
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