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الجمعة 1441/3/25 هـ الموافق 2019/11/22 م واس
الرياض 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ الرئيس اللبناني بذكرى استقلال بلاده
ولي العهد يرعى انطلاق الملتقى البحري السعودي الدولي.. بعد غد
ولي العهد يعزي في وفاة سلطان بن زايد
أمير القصيم: كلمة خادم الحرمين منهج عمل لسياسة بلادنا الغالية
جلوي بن مساعد: الخطاب الملكي.. شمولية ووضوح
السديس: الخطاب الملكي يرسم السياسات الداخلية والخارجية بكل دقة
تداول عالمي واسع بالإجماع على الثقة الكبيرة التي منحها خادم الحرمين لاكتتاب أرامكو
أمير الرياض يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة
أمير القصيم يدشن كتابه «الملك عبدالعزيز وتوحيد إمامة المصلين بالحرمين»
«موسم الدرعية» ينطلق اليوم بفعاليات عالمية ومختلفة..
بدر بن سلطان يتفقد مشروعات الحرم المكي
الرياض تحتضن أول بينالي للفن الإسلامي بالتعاون مع «الإيسيسكو»
الشورى يعزز العلاقات البرلمانية مع قبرص والاتحاد الأوروبي
الإمارات تدعو إلى الالتزام بالقرارات الدولية حول الاستيطان في الضفة
العراق: مقتل متظاهرين وإصابة آخرين
رئيس البرلمان العربي يدين اعتماد إيران سفيراً للحوثيين في طهران
منظمة حقوقية ترصد أكثر من 65 ألف حالة انتهاك للأطفال مارسها الحوثيون منذ انقلابهم
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