الرياض 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ الرئيس اللبناني بذكرى استقلال بلادهولي العهد يرعى انطلاق الملتقى البحري السعودي الدولي.. بعد غدولي العهد يعزي في وفاة سلطان بن زايدأمير القصيم: كلمة خادم الحرمين منهج عمل لسياسة بلادنا الغاليةجلوي بن مساعد: الخطاب الملكي.. شمولية ووضوحالسديس: الخطاب الملكي يرسم السياسات الداخلية والخارجية بكل دقةتداول عالمي واسع بالإجماع على الثقة الكبيرة التي منحها خادم الحرمين لاكتتاب أرامكوأمير الرياض يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقةأمير القصيم يدشن كتابه «الملك عبدالعزيز وتوحيد إمامة المصلين بالحرمين»«موسم الدرعية» ينطلق اليوم بفعاليات عالمية ومختلفة..بدر بن سلطان يتفقد مشروعات الحرم المكيالرياض تحتضن أول بينالي للفن الإسلامي بالتعاون مع «الإيسيسكو»الشورى يعزز العلاقات البرلمانية مع قبرص والاتحاد الأوروبيالإمارات تدعو إلى الالتزام بالقرارات الدولية حول الاستيطان في الضفةالعراق: مقتل متظاهرين وإصابة آخرينرئيس البرلمان العربي يدين اعتماد إيران سفيراً للحوثيين في طهرانمنظمة حقوقية ترصد أكثر من 65 ألف حالة انتهاك للأطفال مارسها الحوثيون منذ انقلابهم// يتبع //06:01ت م0003