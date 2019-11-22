وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( حراك غير مسبوق ): التوازن المنطقي الذي يرسم الخطوط العريضة للسياسة السعودية الداخلية والخارجية إنما هو نتاج حكمة وسعة أفق قيادتها التي دائماً تسعى لعالم أفضل عطفاً على دورها القيادي المحوري في المنطقة والعالم، فقيادة المملكة بفكرها المستنير لا تألو جهداً في أن تجعل العالم مكاناً أفضل للعيش، فعلى الصعيد الداخلي تشهد المملكة حراكاً غير مسبوق سياسياً.. اقتصادياً.. اجتماعياً وتنموياً نشهده جميعاً في الداخل والخارج منبهرين بسرعة إنجازه وعمق تطلعاته وبعد نظره، والذي جعل من بلادنا محط أنظار العالم وقبلته الجديدة في الاستثمار بمختلف جوانبه بعد أن عززت من مكانتها السياسية والاقتصادية كإحدى أهم دول مجموعة العشرين وأدوارها الفاعلة في استقرار المنطقة والعالم.وأفادت : الخطاب الملكي في مجلس الشورى حدد توجهات الدولة داخلياً وخارجياً، وأوضح موقف المملكة من مختلف الأحداث وإن كان الشأن الداخلي ورفاه المواطن حجر الزاوية في الخطاب الملكي، فالدولة تضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول، وما التحول الذي نعيشه واقعاً إلا شاهد حي على ما نعيشه من تغير إيجابي طال كل فئات المجتمع وأعطى حيوية غير مسبوقة غيرت وجه بلادنا للأفضل، كما أن المشروعات العملاقة والخطط الاقتصادية الطموحة والتي كان أحد أمثلتها الرئيسة الاكتتاب في (أرامكو) التي هي نتاج لرؤية المملكة 2030 تأتي كرافد حيوي مهم لاقتصادنا الوطني ومشروعاته المختلفة.وختمت : الخطاب الملكي لم يترك ما يهم الوطن داخلياً وخارجياً إلا وتطرق إليه محدداً موقف بلادنا منه، ذلك الموقف الذي ينظر إليه ليس داخلياً فقط وإنما أيضاً على المستويين الإقليمي والدولي كتوجه يحظى بالاحترام والتقدير لمعرفة الجميع أن قيادتنا تضع الأمور في نصابها، وتزن الأحداث بميزان الحق والعدل والشفافية الكاملة.// يتبع //06:02ت م0004