وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( المملكة.. قوة ونماء ): لخص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في خطابه السنوي بمجلس الشورى أمس الأول، ما تعيشه المملكة في المجالات كافة، ووضع النقاط على الحروف في كثير من الإنجازات الحكومية تجاه المواطن وتعزيز سبل رغد العيش، بدءاً بتوليد الوظائف، مروراً بزيادة نسبة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، وانتهاء باستقرار الاقتصاد وتنامي الإيرادات غير النفطية، مؤكداً في خطابه أن المملكة تسير في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها التي ترتكز على النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وهو ما تؤكده البيانات الاقتصادية التي تنشر دورياً في وسائل الإعلام المحلية، كان آخرها طرح جزء من أسهم أرامكو، الذي سيؤدي بلا شك إلى جلب الاستثمارات وخلق آلاف الوظائف، ويعزز من حجم السوق المالية السعودية.وأكدت : خطاب الملك كان مبشراً للسعوديين وللعالم، في ما يخص ملاحقة المتطرفين، والقضاء على مظاهر التطرف في هذه البلاد، التي عانت سنوات من الإرهاب، حتى تمت مواجهته ومحاصرة هذا الفكر الشيطاني بكل الوسائل والأدوات ليعود الاعتدال والوسطية سمة تميز المجتمع السعودي، وهنا لا يمكن التغافل أيضاً عن عبث النظام الإيراني الإرهابي، وطموحه التوسعي والتخريبي البغيض والذي ألحق الضرر بشعبه قبل غيره من الشعوب.وختمت : ورغم ما تعرضت له المملكة من عمليات استهداف عدوانية من جانب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق أكثر من 500 صاروخ باليستي وطائرات مسيرة خلال الشهور الماضية إلا مسيرة المملكة التنموية لم تتأُثر ولا حياة المواطنين والمقيمين بفضل من الله ثم بفضل منسوبي قطاعاتنا العسكرية والأمنية.// يتبع //06:02ت م0005