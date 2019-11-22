وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة وموقف يتجدد لقضية فلسطين ): إن تمسك المملـكة بثوابتها الـسياسية المعلـنة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة الـقضية الفلسطينية نهج ثابت يتجدد ويتأكد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وسمو ولـي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، فالمملكة كانت ولا تزال من أولى الـدول الداعمة لفلسطين سياسيا وماليا، موقف تجدد إعلانه في بيان المملكة أمام اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير الـقابلـة لـلـتصرف، والـتي ألـقتها الـسكرتير أول لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة سارة عاشور، وأن القضية الفلسطينية ستظل على مقدمة أجندتها الـسياسية الخارجية، ولا توجد مناسبة محلـية أو إقلـيمية أو دولـية إلا وتكون القضية الفلسطينية ومناصرة الشعب الفلسطيني حاضرة. أكثر من سبعين عاما مضت ومازال الشعب الفلسطيني يعاني غربة الـوطن، وفقدان الأهل، ومازال قابعا تحت احتلال لا يحترم قرارا دوليا، ولا قانونا أخلاقيا، ولا إنسانيا، وستظل المملكة العربية الـسعودية تؤكد باستمرار علـى أهمية الـقضية الـفلـسطينية ومركزيتها لـكل من قيادة المملـكة وشعبها، حتى ينال شعب فلسطين حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 م، وعاصمتها القدس الشريف وفق الأسس المتفق عليها ومبادرةالسلام العربية التي تقدمت بها المملكة.وأكملت : نشاط المملكة، سياسيا ودبلوماسيا، يستمر بكثافة ويتجسد باستمرار في مواقفها المعلنة، ففي 18 نوفمبر ندد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملـك سلـمان بن عبدالـعزيز آل سعود - حفظه الله- بالـغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية، كما رحب مجلس الـوزراء بالإجماع الـدولـي بالتصويت لصالح قرار تجديد ولاية غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات.وختمت : وفي 13 نوفمبر ألقت المملكة كلمة نيابة عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أكدت خلالها على أن القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، هي أحد الثوابت الرئيسية، والمبادئ الراسخة للأمة العربية، وتم التأكيد على المكانة المركزية لـلـقضية الفلسطينية في العمل الـعربي المشترك وفي كل الـتحركات في المحافل الدولية والإقليمية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف// يتبع //06:02ت م0006