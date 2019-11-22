طوكيو 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على صعود.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 16ر140 نقطة، أو ما يعادل 61ر0% ، ليصل إلى 81ر23180 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 38ر8 نقطة، أو ما يعادل 50ر0% ، ليصل إلى 76ر1697 نقطة.// انتهى //07:15ت م0010