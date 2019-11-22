الطائف 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسأزالت الإدارة العامة للنظافة بأمانة الطائف أكثر من 6700 طن من مخلفات البناء والهدم من أنحاء المدينة خلال الأسبوعين الماضيين، ضمن جهود معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وشرعت الإدارة في تنفيذ برنامج مكثف للنظافة بأحياء المدينة بأعمال النظافة ورفع المخلفات وإزالة الأتربة والحشائش ومخلفات الهدم المجهولة.وأوضحت أمانة الطائف أنها دعمت أعمال فرق النظافة والكنس ورفع المخلفات والمتروكات من خلال زيادة أعداد الآليات والعمالة الراجلة وتوزيعها على الأحياء حسب احتياجها من خدمات النظافة ، كما تم مضاعفة مرات التفريغ للحاويات مع تخصيص فرق لمتابعة الحاويات ومعالجتها بشكل فوري.كما عملت فرق الكنس الشامل على رفع الأتربة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع، وتعمل فرق مختصة على قص الحشائش وتنظيف الأرصفة وإزالة الأشكال المختلفة للشوه البصري.وعالجت أمانة الطائف ممثلة في فرق النظافة العديد من أشكال التشوه البصري كإزالة اللوحات الدعائية العشوائية من الأراضي الفضاء ومداخل الأحياء وأعمدة الإنارة ، وزاد عدد اللوحات العشوائية المخالفة المزالة من 2700 لوحة غير نظامية بمواقع مختلفة من المدينة والضواحي والمخططات.// انتهى //07:27ت م0011