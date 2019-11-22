الطائف 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واستستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارتي الإشراف التربوي (بنين وبنات) الاثنين القادم البرنامج الوزاري "مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات مهارات البحث ومصادر المعلومات" ، والذي يستمر لمدة ثلاث أيام بمشاركة 94 مشرفا ومشرفة من جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات بدءا من الثامن والعشرين وحتى الثلاثين من شهر ربيع الأول الحالي.وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن تعليم الطائف أكمل كافة استعداداته لاستضافة البرنامج، حيث عملت جميع اللجان منذ وقت مبكر على الإعداد والتجهيز لكل مامن شأنه إنجاح البرنامج، معربا عن سعادته باستضافة تعليم الطائف لهذا البرنامج، مرحبًا بضيوف المحافظة ومقدرا جهود القائمين على العمل ،مشيرًا لما لهذه البرنامج من أثر إيجابي على الميدان وما يحققه من تبادل للخبرات, ومقدما شكره وتقديره لقسمي البحث ومصادر المعلومات في إدارتي الإشراف التربوي (بنين ،بنات) واللجان المساندة على التجهيز والاستعداد المبكر للبرنامج ، مؤملا أن يحقق البرنامج أهدافه المرسومة.// انتهى //07:41ت م0013