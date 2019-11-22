طرابلس 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة بالأوضاع العسكرية، مشيرةً إلى الهدوء الذى يعم جل المحاور بين قوات الجيش وقوات الوفاق بعد تصعيد استمر أيام بين الجانبين أسفرت عشرات من القتلى والجرحى، مؤكدةً استمرار القصف الجوي من قبل الجيش لعدد من المواقع العسكرية جنوب العاصمة ومصراتة وسرت.وأشارت الصحف إلى مطالبة مجلس النواب، السُلطات الإيطالية بتوضيح رسمي حول تعدي إحدى الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي على سيادة ليبيا.وعرجت صحف صباح الجمعة على تصريحات الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي وتحميله الليبيين مسؤولية جزء من الوضع الذي آلت إليه البلاد، مُلمّحًا إلى أن اللوم لا يجب أن يُوجه فقط للأطراف الخارجية التي أسهمت بتدخّلاتها في تعقيد الأزمة الليبية.// انتهى //08:35ت م0015