القاهرة 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسسلطت الصحف المصرية الضوء على فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019 الذي يعقد تحت شعار "استثمر في أفريقيا"، ويفتتحه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وقت لاحق اليوم، بحضور رؤساء دول وحكومات أفريقية وعدد من كبار المستثمرين والشركات ورواد الأعمال من أفريقيا.ونشرت دعوة مصر الدول العربية لاتخاذ خطوات حاسمة وإجراءات لمنع تمويل الإرهاب وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحته والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والإسراع بإنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.وواكبت صحف الجمعة الوضع الميداني في العراق، مشيرةً إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 40 آخرين، في اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن بالعاصمة بغداد.وأبرزت تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون أن التناقضات التي تتحكم بالسياسة اللبنانية فرضت التأني في تشكيل الحكومة لتلافي الأخطر، والتوصل إلى حكومة تلبي ما أمكن من طموحات اللبنانيين.وأشارت الصحف إلى دعوة وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين ردًا على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بشرعية المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.وعرجت على إدانة البرلمان العربي اعتماد إيران سفيرًا للحوثيين وتسليمه مقر سفارة اليمن في طهران والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها، وتأكيده أن الموقف الإيراني يعد خرقًا واضحًا للأعراف الدبلوماسية الدولية.وتحدث صحف القاهرة في متفرقات أخرى، عن اسقاط قوات الجيش الليبي طائرة إيطالية دون طيار كانت تحلق بمنطقة تخضع لنفوذها.// انتهى //09:48ت م0016