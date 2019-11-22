بيروت 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمشاورات الجارية على أكثر من صعيد لتشكيل حكومة جديدة في ظل تفاقم الأزمتين المالية والاقتصادية وما يمكن أن تترتب عليه من مضاعفات خطيرة في حال استمر الجمود السياسي وفشل الاتصالات في تشكيل حكومة جديدة سريعًا.وأخبرت عن تنديد الأمم المتحدة في بيان صدر عن نائب المنسق الأممي الإقليمي للأزمة السورية مارك كوتس حول هجوم نفذته ميليشيات مدعومة إيرانيًا على مخيم قاح للنازحين السوريين بريف إدلب الشمالي وأسفر عن مقتل 12 مدنيًا وإصابة العشرات.وتطرقت إلى مقتل سبعة عراقيين وإصابة العشرات جراء تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة بغداد.وتحدثت عن رفض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون دعوة وجهها إليه الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن لزيارة الجنوب الأسبوع المقبل.وأشارت إلى دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى تفسير وجود آثار لليورانيوم في موقع لم تعلن عنه طهران من قبل.ولفتت الانتباه إلى اتهام الصين الولايات المتحدة بالسعي إلى تدمير هونغ كونغ وهددت بالرد بعدما أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يدعم الحراك المطالب بالديمقراطية.// انتهى //11:05ت م0017