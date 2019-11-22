رام الله 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات المملكة العربية السعودية أمام اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وأن القضية الفلسطينية ستظل على مقدمة جدول أعمال سياستها الخارجية.وأوردت صحف فلسطين دعوة المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته إلى مواجهة هذا الانقلاب والتمرد الأمريكي على القانون الدولي والاستخفاف بالمؤسسات الدولية وقراراتها.وسلطت الضوء على إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية مسلسل جرائم الاحتلال المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني وحياتهم، عادةً أنه امتداد لتمرد الاحتلال على منظومة القوانين الأممية وعدم اعترافه بها.وتحدثت صحف صباح الجمعة ترحيب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بحالة الإجماع الدولي الرافض للاستيطان الإسرائيلي التي ظهرت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي ، حيث أكدت دول المجلس –باستثناء الولايات المتحدة- أن الاستيطان يُمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي.وأولت اهتمامًا ما عده أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقاتأن إسرائيل تخالف اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بإغلاقها مؤسسات فلسطينية في شرق القدس.// انتهى //11:11ت م0018