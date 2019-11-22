جدة 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسحققت جامعة الملك عبدالله للعوم والتقنية "كاوست" إنجازاً على المستوى العالمي بعد أن تم إدراج 14 من كادرها الأكاديمي ضمن قائمة 2019 للباحثين الأكثر استشهاداً بمنشوراتهم البحثية في العالم.من جانبه أوضح رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" البروفيسور توني تشان، أن الجامعة ككيان أكاديمي بحثي تفتخر بوجود أعضاء هيئة التدريس بها في هذه القائمة، الأمر الذي يعكس مكانة الجامعة الفريدة بين أفضل الجامعات في العالم، خصوصاً إذا أخذ في الحسبان حجم أعضاء هيئة التدريس في "كاوست" وعمرها، حيث استطاعت الجامعة تحقيق هذا الإنجاز في غضون عشر سنوات.وقال:"تسهم قائمة الباحثين الأكثر استشهاداً بمنشوراتهم البحثية في تحديد نخبة المجتمع البحثي في العالم الذين يسهمون في توسيع آفاق المعرفة وإيجاد التأثير الهائل في الوسط العلمي، وهم بذلك يحققون مكاسب للمجتمع وللابتكار وللعلوم التي تجعل العالم أكثر ازدهاراً وصحة وأمانًا واستدامة".وأضاف تضم قائمة هذا العام 6217 باحثًا من ذوي الخبرة العالية في مجالات مختلفة من نحو 60 دولة. وتم حصر بياناتهم من 21 مجالًا بحثيًا واسعًا ضمن مؤشرات العلوم الأساسية.بدوره أبرز نائب الرئيس للأبحاث في "كاوست" البروفيسور دونال برادلي هذا الإنجاز قائلاً : سعدنا جداً برؤية ثمار التفاني والعمل الجاد والإنجازات العلمية لأعضاء هيئة التدريس البارزين، وهذه شهادة واضحة على قدرة "كاوست" على استقطاب أفضل أعضاء هيئة التدريس والطلبة الدوليين لإجراء الأبحاث الأساسية والموجهة لمعالجة التحديات العلمية والتقنية الملحة في العالم.// انتهى //11:21ت م0019