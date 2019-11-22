بريدة 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسعقدت لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم بالتعاون مع مركز سيدات الأعمال ديوانية تجارب ناجحة لرائدات الأعمال مساء أمس بمقر الغرفة الرئيس ببريدة.وأكدت مديرة مركز سيدات الأعمال في الغرفة أماني الشامخ، أن الغرفة حريصة على تنويع اللقاءات واستقطاب أصحاب الخبرات من سيدات أعمال المجتمع ذوات الخبرة المهنية والعملية الطويلة.وتناول اللقاء عدة محاور وموضوعات أبرزها أهمية رفع نسبة وجود المرأة بسوق العمل الحر تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وعرض التحديات والحلول التي واجهت سيدات أعمال سابقاً والمتطلبات الأساسية للبدء في إنشاء المشاريع.يذكر أن غرفة القصيم تسعى جاهدةً في استقطاب كل ما من شأنه زيادة الخبرات العملية لدى مجتمع منطقة القصيم.// انتهى //11:35ت م0020