عام / الأرصاد" تنّبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
الجمعة 1441/3/25 هـ الموافق 2019/11/22 م واس
نجران 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات يدمة ، وحبونا ، وبدر الجنوب ، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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