لندن 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسقتل ثلاثة من عناصر قوات النظام السوري وعنصران من قوات الفصائل المعارضة اليوم جراء اشتباكات وقصف مدفعي متقطعة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الفصائل المعارضة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها على عدة محاور بريف حلب.وجرت تلك الاشتباكات والقصف - بحسب بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان - بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف استهدف عدة مناطق بريفي حلب الغربي والجنوبي.// انتهى //11:41ت م0022