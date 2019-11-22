نجران 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسنفذت الكلية التقنية بنجران ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر أمس، دورة تدريبية في مجال "صيانة الجوال"، موجهة لمستفيدي جمعية رفقاء لرعاية الأيتام، بحضور 20 متدرباً، وذلك بمقر الكلية.وأكدت الجمعية أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات التي تقام لتطوير أبناء الجمعية الأيتام، التي تسهم في بناء شخصياتهم وتفوقهم ورفع قدراتهم ومهاراتهم في شتى المجالات.وأوضحت أن الدورة اشتملت على عدة محاور تتعلق بأساسيات الجوال والقطع الإلكترونية، وصيانة وتركيب الأجهزة المحمولة، والتعامل مع الأعطال التي تتعرض لها، مع التطبيق العلمي والعملي.// انتهى //12:20ت م0025