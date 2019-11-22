تونس 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واستابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم المشاورات الجارية حاليًا بشان تشكيل الحكومة التونسية ومواقف الأطياف السياسية في البلاد من ذلك ، ورأت أن مهمة رئيس الحكومة التونسي الحبيب الجملي في هذا الشأن ستكون صعبة حيث سيحاول فيها استيعاب كل التصورات والرؤى المقدمة إليه وبعث رسائل تجابه هذا الوضع غير المسبوق.ونقلت تأكيد مصدر عسكري ليبي أن قوات عسكرية تابعة للجيش الليبي بدأت أمس بالدخول إلى مدينة مرزق بعد شهور من سيطرة مسلحين عليها، فيما أخبرت في شأن ذي صلة عن مطالبة مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرقي البلاد من السُلطات في واشنطن توضيحًا حول دعوة وزارة الخارجية الأمريكية إلى وقف هجوم الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر على طرابلس.وكتبت صحف الجمعة عن تواصل الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر لليوم الخامس على التوالي، في وقت خرجت فيه مسيرات ليلية في عدد من المدن الجزائرية رفضًا للانتخابات ومنتقدةً المرشحين.واهتمت بما تناقلته وسائل إعلام كورية جنوبية من أن الولايات المتحدة تدرس خفضًا كبيرًا لقواتها في كوريا الجنوبية إذا لم تسهم سيئول بشكل أكبر في تكلفة عملية النشر.وتحدثت صحف تونس عن استضافة مدينة نيس الفرنسية لأعمال المؤتمر الدولي الثامن لضحايا الإرهاب الذي يهدف إلى السماح لجميع ضحايا الإرهاب من جميع أنحاء العالم بالتبادل وإيجاد طرق لإعادة البناء خاصة لضحايا الهجمات الأخيرة في فرنسا.// انتهى //12:26ت م0027