بريدة 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسالتقى أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم محمد الحنايا، أمس الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الأولى المهندس عبد الله أبابطين، لبحث سُبل التعاون المشترك من خلال المسؤولية الاجتماعية وفعالية مهرجان الكليجا الثاني عشر الذي تنظمه الغرفة خلال الفترة المقبلة.وأكد الأمين أن الغرفة حريصة على التكامل والتعاون مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في كل ما من شأنه إنجاح فعالية مهرجان الكليجا الثاني عشر تحقيقاً للتطلعات والأهداف المنشودة معتبرهم شركاء أساسيين في النجاح.وأشار إلى أن الغرفة تسير وفق أهداف استراتيجية خدمةً للمجتمع من حيث إيجاد شراكات مجتمعية تمكنهم من الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة.وأبان أن الغرفة تسعى لرفع حصة المستفيدين من الأسر المنتجة المشاركة في مهرجان الكليجا الثاني عشر الذي تنظمه الغرفة خلال الفترة المقبلة.من جانبه أعرب أبابطين عن بالغ شكره وامتنانه للغرفة على ما تقدمه من أنشطة وفعاليات تمسّ احتياجات مجتمع منطقة القصيم.// انتهى //12:39ت م0031