إسلام آباد 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم موافقة رئيس الوزراء عمران خان على تعيين الجنرال نديم رضا رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية.واهتمت بإدانة باكستان بشدة الإساءة للقرآن الكريم خلال وقفة نظمتها مجموعة معادية للإسلام في مدينة "كريستيانساند" جنوبي النرويج.وأخبرت عن مطالبة باكستان من الهند بضرورة تحسين وضع سكان إقليم كشمير وإعادة خدمات الهاتف والإنترنت والإفراج الفوري عن السجناء كافة.وتطرقت إلى إعادة انتخاب باكستان لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.وأشارت إلى منع السلطات الباكستانية كبار المسؤولين والموظفين الحكوميين من تناقلت المعلومات الحساسة عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.وأخبرت كذلك عن تأثر النشاط العام في المناطق الوسطى من باكستان وبخاصة في مدينة لاهور بسبب الضباب الدخاني المسيطر عليها.أفغانيًا تناقلت إعلان الجيش الأفغاني عن مقتل ثلاثة من مسلحي حركة طالبان خلال اشتباكين منفصلين في إقليم جوزجان بشمال البلاد.كما تابعت تطورات الوضع في إيران حيث تستمر المظاهرات الشعبية المنددة برفع أسعار البنزين.// انتهى //12:43ت م0033