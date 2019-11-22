الرباط 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية التي بدأها للمغرب وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا.مغاربيًا، تابعت الصحف الوضع في الجزائر في ظل استمرار الحراك الشعبي الرافض للانتخابات الرئاسية، مشيرةً إلى خروج مئات المتظاهرين يوم الأربعاء في مسيرات لتصعيد الضغط على السُلطات لإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.وتناولت الصحف التطورات السياسية في تونس، في انتظار الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.وواصلت الصحف اهتمامها بتطورات الشأن العراقي حيث واصل العراقيون احتجاجاتهم لليوم السادس والعشرين في بغداد وعدد من المحافظات جنوب البلاد للمطالبة بإصلاح العملية السياسية.وتطرقت إلى التوتر والخلافات التي تخيم على قمة الناتو، قبل انعقادها في لندن في ظل ردود الفعل التي أثارتها تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي انتقد القيادة الأمريكية، وعد أن الحلف يوجد في حالة "موت سريري".اقتصاديًا، تحدثت الصحف عن الانخفاض الذي تسجله أسعار النفط في ظل مخاوف جديدة بشأن آفاق اتفاق التجارة بين أمريكا والصين على خلفية الموقف الأمريكي من الاحتجاجات المستمرة في هونغ كونغ.// انتهى //12:49ت م0034