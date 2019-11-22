ظهران الجنوب 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسأنهت بلدية ظهران الجنوب أمس البرنامج التدريبي "تطوير آلية العمل" الذي استهدف أكثر من 100 موظف من منسوبي البلدية.وأوضح رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف أن فعاليات البرنامج اشتملت على دورتين تدريبيتين، الأولى: فن إدارة الوقت والتعامل مع ضغوط العمل، والثانية: تبسيط إجراءات العمل.وأكد آل سياف أن الهدف الرئيس منها هو إكساب الموظفين المهارات اللازمة في إدارة الوقت بكفاءة وفاعلية، وتبسيط إجراءات العمل بكفاءة مطلقة، مما يُحدث الأثر الإيجابى المطلوب فى تلبية احتياجات المراجعين مع البلدية بسهولة ويسر.//انتهى//13:04ت م0035