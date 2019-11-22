الخرطوم 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد وزير العدل السوداني رئيس الدورة السابقة لمجلس وزراء العدل العرب نصر الدين عبدالبارئ أهمية تضافر الجهود العربية للتعامل مع التحديات المتعاظمة التي تواجه الدول العربية خصوصًا ما يتعلق بتحديات الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والمخدرات.ونقلت عن بريطانيا قولها: إن الاستيطان الذي تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي.وبينت أن تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات،كشف عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 65 ألفًا و 971 واقعة انتهاك ضد الأطفال في 17 محافظة منذ 1 يناير 2015م وحتى 30 أغسطس 2019م.وأخبرت عن مقتل سبعة متظاهرين على الأقل خلال اشتباكات مع قوات الأمن العراقية في العاصمة بغداد.وأشارت إلى أن الأمم المتحدة أعربت مجددًا عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، ووصفتها بالمأساوية.// انتهى //13:05ت م0037