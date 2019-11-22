إسلام آباد 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسبحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي الليلة الماضية العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية.وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء في إسلام آباد أن الجانبيان اتفاقا خلال الاتصال على مواصلة العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة والبقاء على تواصل مستمر لهذا الغرض.وتطرقت عمران خان في حديثه مع ترامب إلى قضية إطلاق سراح الرهائن الغربيين المحتجزين لدى حركة طالبان، حيث أثنى على عملية إطلاق سراحهم، واصفًا إياها بالخطوة الإيجابية.كما أطلع عمران خان الرئيس ترامب على مستجدات الوضع في إقليم كشمير وخصوصًا الوضع الإنساني في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من الإقليم.من جانب شكر ترامب باكستان على الدور الإيجابي الذي بذلته في إطلاق الرهائن الغربيين.// انتهى //13:30ت م0039