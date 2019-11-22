بروكسل 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسالتقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي اليوم عضو البرلمان الأوروبي عضو اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وبعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية ريشارد تشارنتسكي.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين المملكة والبرلمان الأوروبي.// انتهى //13:53ت م0043