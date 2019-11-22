الخرطوم 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسانطلقت في العاصمة السودانية الليلة الماضية فعاليات "مهرجان الشعر العربي في الخرطوم" في دورته الثالثة بحضور وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية انتصار صغيرون، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، والوكيل أول بوزارة الثقافة والإعلام في السودان الرشيد سعيد يعقوب.وبين الوكيل أول بوزارة الثقافة والإعلام في السودان خلال كلمته في المهرجان أن وزارته توثق لهذا التاريخ الثقافي والإبداعي الذي خلفته الثورة السودانية.وكان الشاعر عبداللطيف بن يوسف المبارك من المملكة العربية السعودية قد قدم في المنصة شعرًا متفردًا صاغ تراكيبه وبناءه الفني من عمق تجرِبَة رائدة ألهب به حماس القاعة.// انتهى //14:04ت م0044