الرياض 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسيفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غداً السبت أولى مبارياته في افتتاح البطولة الخليجية 16 لكرة السلة وذلك عند الساعة 7 مساء أمام منتخب الكويت مستضيف البطولة، التي تستمر لغاية الأول من ديسمبر المقبل بمشاركة خمسة منتخبات هي السعودية وقطر والبحرين والإمارات إلى جانب الكويت المستضيف ، بينما يسبق اللقاء مواجهة الإمارات والبحرين وذلك عند الساعة 5،00 عصراً .وكان المنتخب السعودي أكمل إعداده للمواجهة وأجرى حصه تدريبيه اليوم قبل خوضه المباراة على صالة نادى الكويت التي ستجرى عليها مباريات البطولة ، ويكتنف الغموض حول مستوى المنتخب الكويتي الذي يخوض أولى مشاركاته بعد توقف استمر لمدة أربع سنوات، واستعد للبطولة عبر إقامة معسكر تدريبي في تركيا خاض خلاله 5 مباريات ودية مع أنديه تركية خسر في ثلاثة منها وفاز في اثنتين، بينما المنتخب السعودي بقيادة مدربه الوطني علي السنحاني تم أعداده على ثلاث مراحل الأولى في رومانيا والثانية في مصر والمرحلة الثالثة والاخيرة في جدة حيث خاض خلالها العديد من المباريات الودية .من جهته أكد رئيس الوفد السعودي وعضو مجلس الإدارة ومدير المنتخب العميد مصطفى القبلي جاهزية الأخضر للقاء ، وأن اللاعبون في حالة بدنية وفنية جيدة تؤكد على جاهزيتهم لخوض البطولة، مثمنا دعم الهيئة العامة للرياضة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد السعودي لكرة السلة برئاسة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد .يذكر أن البطولة تقام بنظام الدوري من دور واحد بين المنتخبات الخمسة ثم تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي ليلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث على أن يتأهل الفائزان إلى النهائي فيما يلعب الخاسران على المركز الثالث.// انتهى //14:46ت م0051