نجران 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسنظمت جامعة نجران ممثلةً بقسم الكائنات الدقيقة والطفيليات بكلية الطب وكلية التمريض للطالبات أمس ، معرض ومحاضرات توعوية لطالبات مدارس المنطقة بمختلف المراحل الدراسية، وذلك ضمن فعاليات ملتقى العمل التطوعي الذي تنظمه الجامعة، بحضور 174 طالبة ومعلمة.وهدفت المبادرة إلى التوعية والتعريف بالمسببات "الميكروبات" التي تؤدى إلى فساد الأطعمة خصوصا الخضروات والفواكه داخل الثلاجات المنزلية، وتحديد مسببات فساد الأطعمة داخل الثلاجة من بكتيريا وخمائر وتوضيحها مع التعرف على نمط الفساد والتغيرات التي تحدث في الأطعمة خصوصا الخضر والفاكهة، وكذلك توضيح مدى خطورة هذه الميكروبات على صحة الاسرة، والتوعية بالإجراءات الصحية الصحيحة للتعامل مع هذا الفساد عند حدوثة داخل الثلاجة، إضافة إلى كيفية الحد من وجود هذه الكائنات داخل الثلاجة والحفاظ على صحة الأسرة، والتوعية بنقص "فيتامين د".كما تناولت المبادرة أهمية وجود الثلاجة في المنازل مع ضبط درجة الحرارة المناسبة للحفظ الآمن للأطعمة، والكائنات الحية التي يمكن أن تكون داخل الثلاجة المنزلية، وكذلك مدى خطورة هذه الكائنات على صحة الأسرة ، والطرق العلمية الصحيحة لترتيب وتنظيف الثلاجة.وتم خلال المبادرة عرض شرائح للبكتيريا والفطريات تحت المجهر الضوئي، كما تم توزيع الهدايا والمنشورات الإرشادية والتوعوية على الطالبات لنشر ثقافة المبادرة للأمهات في البيوت.// انتهى //14:48ت م0052