لندن 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتأكيد بريطانيا أن المستوطنات "الإسرائيلية" غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأنها تشكل عائقاً أمام تحقيق السلام، وتهدد إمكانية الوصول إلى حل الدولتين، داعيةً إسرائيل لوقف توسعها الاستيطاني الذي يؤتي بنتائج عكسية.وأشارت الصحف إلى إعلان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن بلاده قرر استعادة أبناء المواطنين البريطانيين المنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي الذين قتلوا من سوريا، مؤكداً ضرورة دعم الأطفال للعودة إلى حياتهم الطبيعية.كما تناولت الصحف استمرار المظاهرات اليومية غير المسبوقة في العراق التي يشارك فيها نحو 200 ألف شخص.// انتهى //14:56ت م0053