الخبر 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسدشن وكيل جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور صالح الراشد، أمس، حملة الصحة واللياقة التي نظمتها الجامعة ممثلة بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بالتعاون مع بلدية محافظة الخبر تحت عنوان ( أسلوب حياة)، وذلك بواجهة كورنيش الخبر .وأكد الدكتور الراشد على أهمية الرياضة وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع والأسر للمحافظة على الأجيال القادمة ونشر ثقافة الصحة واللياقة السليمة والتي تأتي ضمن الدور المجتمعي للجامعة لتوعية المجتمع بأهميتها لاسيما ما يعيشه مجتمعنا من الآثار السلبية التي سببتها الإبتعاد عن الغذاء السليم والصحة وغرس مفهوم المحافظة عليها.من جانبه، نوه عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع الدكتور خالد الشهري أن الحملة جاءت كبادرة من الطلاب والطالبات لخدمة المجتمع وتوعيته وذلك ضمن برنامج جودة الحياة إحدى برامج رؤية المملكة 2030 ، مشيراً ألى عدد المشاركين في الفعالية بلغ أكثر من 250 طالباً وطالبةً متطوعين واستقبلت الحملة أكثر من 2300 زائر خلال يوم الحملة.وأفاد الدكتور الشهري أن هذه البادرة الاجتماعية تعكس تعزيز الوعي لدى الطلاب والطالبات لخدمة مجتمعهم وتسخير طاقتهم لهم حيث جاءت الحملة للتعريف عن أهمية الرياضة وآثارها على الفرد بالإضافة إلى العادات السليمة للمحافظة على الصحة البدنية والتعريف بالبيئة الخضراء عبر عدة أركان قدمها طلاب وطالبات الجامعة، كما شهدت الفعالية مبادرة المشي السليم لزيادة الوعي لدى المجتمع بمشاركة زوار الحملة في واجهة كورنيش الخبر وأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة المتواجدين.// انتهى //15:06ت م0056