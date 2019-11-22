نجران 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسأقام معهد ريادة الأعمال بنجران، أمس، ورشة عمل بعنوان "نموذج العمل التجاري واكتشاف الفرص التجارية وتحليلها" بحضور عدد من شباب وشابات الأعمال بالمنطقة، وذلك بمقر الكلية التقنية بنجران.وأوضح مدير المعهد، صالح آل سدران أن الورشة تأتي ضمن عدد من الفعاليات بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وتهدف لتوعية المستفيدين بريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر والفرص التجارية المتاحة بالسوق السعودي.// انتهى //15:07ت م0058