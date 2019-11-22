نجران 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسأطلقت جامعة نجران ممثلةً بكلية اللغات الأربعاء ،أربع مبادرات تطوعية ، وذلك بمقر كلية المجتمع.وتأتي هذه المبادرات تزامنا مع ملتقى للعمل التطوعي الذي تنظمه الجامعة، وتضمنت معرض اللغة الإنجليزية والذي احتوى على عدة أركان تفاعليه شملت ،ركن اللغويات التطبيقية و اكتساب اللغة و الصوتيات ،وركن للتعريف باختبار "الايلتس" وركن لنادي القراءة المتضمن عدة أنشطة و مسابقات للتشجيع على القراءة و التعريف بمهاراتها وتنمية اللغة الإنجليزية ، فيما قدمت دورتين تثقيفية وذلك على المسرح الأولى بعنوان "تنمية مهارات التحدث بالإنجليزية " و الثانية دورة " الإعداد لاختبار التوفل " بحضور ١٩٠متدربة.كما قُدمت ساعات تدريسية تطوعية شارك فيها عدد من العضوات و الطالبات لمساعدة الطالبات في تطوير مهارات الانجليزية و الترجمة ، بحضور ١٢٠طالبة و هدفت إلى تقديم دعم تعليمي للطالبات عبر ساعات تدريسية إضافية تطوعية تقدمها كل من العضوات والطالبات، وتعزيز روح العمل التطوعي عبر حث العضوات والطالبات على تقديم الفائدة وإتاحة الفرصة للطالبات للاستفادة من العضوات في مجالات مفيدة خارج إطار المقررات الدراسية في دورات تدريببة تعقد على مسرح الكلية، إضافة إلى عرض محتوى تعليمي متنوع عن مجالات لغوية مختلفة في معرض تعليمي متنوع وتشجيع الطالبات على القراءة وعرض فوائدها المتعددة بتنظيم نادي للقراءة يقوم بشكل أساسي على مشاركة الطالبات وعرض تجاربهن في القراءة والتلخيص.وأكدت منسقة برنامج الترجمة وكيلة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس و الموظفين الدكتورة 'البتول الحازمي بضرورة إكساب الطالبات المهارات اللغوية الكافية التي تسهم في تطور اللغة الإنجليزية لديهن كونها الأكثر انتشاراً في العالم، إلى جانب الاطلاع على الثقافات الأجنبية وزيادة الجانب المعرفي لديهن، مشيدة بالإقبال الكبير من قبل الطالبات لحضور تلك المبادرات وتفاعلهن تجاهها.// انتهى //15:08ت م0059