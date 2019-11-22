ظهران الجنوب 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واساختتمت الكلية التقنية بظهران الجنوب أمس، برامج التدريب المجتمعي "أُتْقِن" بمرحلته الخامسة، الذي استمر أربعة أسابيع، مستهدفاً جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية.وأوضح عميد الكلية المهندس معيض آل شائع أن البرنامج يهدف إلى تحقيق المسئولية الاجتماعية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، واستثمار الإمكانيات المادية المتوفرة في الوحدات التدريبية لخدمة المجتمع، انطلاقا من دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأهيل المواطنين والإسهام في تنمية وتطوير الوعي التقني لديهم.وقال : إن البرنامج تضمن حزمة من البرامج التدريبية في مجالات مبادئ الكهرباء، والتمديدات المنزلية، وصيانة السيارات، و الجوال، و الحاسب الآلي ،و الأمن السيبراني ، و الشبكات السلكية واللاسلكية ، والدعم الفني ، والتصميم بالفوتوشوب ، والإليستريتور ، ودورتين في مركز الغايل بتهامة قحطان مقدمة في برنامج مايكروسوفت اوفيس" و عنوان "صيانة الجوال" استفاد منها 40 متدربا بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالغايل .//انتهى//15:13ت م0060