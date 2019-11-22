نجران 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واساختتمت كلية التمريض للطالبات بجامعة نجران أمس ، مبادراتها التطوعية بعنوان "نمط حياة صحي" و "من أجل حياة أفضل" و "صحتك تهمنا " وذلك على مسرح مبنى اللغات.وتمثلت المبادرات في محاضرة توعوية عن هشاشة العظام ومحاضرة وورشة عمل عن سرطان الثدي و الفحص الذاتي عنه، وعن توعية سرطان القولون، إضافة إلى ثلاثة أركان توعوية.وهدفت المبادرة إلى تعريف الحضور بعوامل الخطورة و الأعراض، و أهمية إجراء الكشف المبكر وطرق الوقاية من سرطان الثدي، وسرطان القولون، والتدريب على كيفية الفحص الذاتي و تقديم خدمة الكشف و الفحص السريري ، إضافةً إلى توزيع عدد المنشورات و المطويات التثقيفية عن ضرورة الكشف المبكر.// انتهى //15:13ت م0061