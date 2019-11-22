نجران 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلةً بكلية الحاسب قسم –الطالبات- ،أمس، دورة تدريبية بعنوان " الأمن السيبراني"، بحضور 186 متدربة ،وذلك بمقر الكلية.وهدفت الدورة إلى فهم أهمية السلوكيات الآمنة على الانترنت، ووصف الأنواع المختلفة من البرامج الضارة والهجمات، وكذلك وصف استراتيجيات الحماية التي تستخدمها المنظمات ضد الهجمات.وتناولت الدورة عدداً من المحاور منها أصل كلمة السيبراني، ومفهومه، وكذلك نهج الأمن السيبراني، وأسباب ،وأهميته ، والحماية الأمنية، والتعريف بالقراصنة والمنظمات الإجرامية، إضافة إلى أنواع التهديدات ،وتطبيق عملي.// انتهى //15:16ت م0063