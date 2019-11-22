وادي الدواسر 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسأكد مُدير التعليم في محافظة وادي الدواسر، الدكتور أحمد بن خضران العُمري، أن المشاركة المجتمعية عملية تعكس رغبة المجتمع واستعداده للاندماج والإسهام الفعال في تحسين التعليم وتطويره، خاصة أن العملية التعليمية اليوم أصبحت لاتعتمد اعتماداً كلياً على المدرسة وحدها، بل تطورت العملية وانتشرت لتشمل الى جانب المدرسة، الأسرة والمجتمع، لمواجهة التحديات التي تحول دون تحقيق أهداف المنظومة التعليمية.جاء ذلك خلال زيارة قام بها أمس بعد نهاية الدوام الرسمي لمدرسة نزوى الابتدائية والمتوسطة للبنات رافقه فيها عدد من أولياء أمور الطالبات للاطلاع على تجربة المدرسة في تفعيل مبادرة ارتقاء، التي أطلقتها وزارة التعليم، لتعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، لرفع جودة مخرجات التعليم والمستوى التحصيلي.وأوضح مُدير التعليم أن المشاركة المجتمعية أصبحت اليوم ضرورة ولا يمكن أن تكون حقيقية إلا بتعليم المستهدفات من الطالبات، ليصبحن قوة منتجة في المجتمع، ويتحملن المسؤولية في مساعدة المدرسة على تحسين جودة المنتج التعليمي.وبارك العُمري في كلمة له بسجل الزيارات جهود المدرسة وقائدتها ابتسام آل جوبان في تهيئة مناخ تربوي قائم على المشاركة الفعالة والتواصل بين الإدارة والمدارس والطالبة لتنشئة جيل متطور سلوكياً وثقافياً وعلمياً قادر على مواجهة تغيرات العصر، تحتويه مشاركة مجتمعية متعاونة في ظل الأسس الحديثة.// انتهى //15:20ت م0064