الرياض 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" أثناء جولة فريقها في معرض الرياض للسيارات العديد من الفعاليات التي يتضمنها المعرض، والتي تتنوع ما بين عروض حية وسباقات للسيارات، و مزادات لأكثر من 1200 سيارة كلاسيكية فاخرة ومعدّلة، حيث يمكن شراؤها وتسجيلها في المعرض مباشرة.وشهد المعرض تدشين سيارة المستقبل "سيارة 2030" ، التي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، وهي الوحيدة في العالم، وصممت خصيصاً لموسم الرياض وتحديداً لمعرض الرياض للسيارات، حيث ستطرح في مزاد السيارات وبإمكان زوار المعرض اقتناؤها.وسجل المعرض أولى مبيعات السيارات النادرة، في المزادات ، حيث اقتنى نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينهو سيارة من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR)، وهي تعد سيارة واحدة من أصل ٢٠٠ سيارة في العالم، كما استغل الفنان المصري محمد رمضان تواجده في الرياض ليقوم بشراء سيارة مرسيدس G 65، تتواجد منها 65 سيارة فقط في العالم.وتتيح فعاليات المعرض الفرصة لعشاق السيارات المعدلة والمرهمة والكلاسيكية والنادرة وشغوفي قطع التعديل والإكسسوارات، للاطلاع على تلك السيارات أو شراءها، وذلك لأول مرة في المملكة.وتشتمل الفعاليات ايضا على عروض مرئية وسباقات استعراضية للسيارات، فالمعرض يطمح لتحطيم ثلاثة أرقام قياسية عالمية ، فخلال يومين من انطلاقته، حقق رقمه القياسي الأول من قبل رجل المخاطر تيري غرانت، الذي قاد سيارته من طراز (جاغوار إف بيس) وانطلق بها نحو أعلى لفة في العالم، إذ حقق ١٩.٥ متر .وكان لمحبي المغامرات موعدًا مع فعالية المدفع البشري إذ تضمن المعرض تلك المغامرة لأول مرة في المملكة، حيث يستعد (ديفد سميث) لكسر الرقم القياسي بأطول مسافة يقطعها إنسان انطلق من مدفع.ويُعد معرض الرياض للسيارات من أضخم الفعاليات المقامة لمحبي السيارات إذ يتضمن على عروض حية لـ مطاردات لسيارات الشرطة والمستوحاة من فيلم " أكاديمية الشرطة" ، بالإضافة إلى العروض الحية "للدرفت" وسباق محاكاة السيارات التي تُقدم بنفس التقنية التي يستخدمها متسابقي الفورمولا.يشار إلى أن فعاليات " معرض الرياض للسيارات " تُعد جزءًا من فعاليات موسم الرياض حيث يفتح أبوابه للزوار خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 26 نوفمبر من الساعة 2 مساءا وحتى 2 صباحاً .// انتهى //16:12ت م0072