باماكو 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسعثر الجيش المالي على جثث 13 جندياً فقدوا بعد الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي في تابانكورت بالقرب من الحدود مع النيجر، ما يرفع حصيلة هذه العملية التي نسبت إلى جماعة إرهابية إلى 43 قتيلاً.وذكرت مصادر أمنية مالية، أن دورية من الجيش المالي عثرت على جثث 13 من أفراد القوات المسلحة المالية الذين "قطعت الاتصالات معهم".وكانت الحصيلة السابقة للقتلى العسكريين اللذين تعرضت دوريتهم لهجوم من قبل المسلحين قد بلغت ثلاثين قتيلاً.// انتهى //16:22ت م0075