عام / ارتفاع حصيلة هجوم الاثنين في مالي إلى 43 قتيلاً بعد العثور على جثث 13 جندياً
الجمعة 1441/3/25 هـ الموافق 2019/11/22 م واس
باماكو 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس
عثر الجيش المالي على جثث 13 جندياً فقدوا بعد الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي في تابانكورت بالقرب من الحدود مع النيجر، ما يرفع حصيلة هذه العملية التي نسبت إلى جماعة إرهابية إلى 43 قتيلاً.
وذكرت مصادر أمنية مالية، أن دورية من الجيش المالي عثرت على جثث 13 من أفراد القوات المسلحة المالية الذين "قطعت الاتصالات معهم".
وكانت الحصيلة السابقة للقتلى العسكريين اللذين تعرضت دوريتهم لهجوم من قبل المسلحين قد بلغت ثلاثين قتيلاً.
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16:22ت م
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