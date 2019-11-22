الرياض 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسبات "معرض الرياض للسيارات" يشكل أهمية كبيرة ضمن فعاليات موسم الرياض كونه جعل للعاصمة حضوراً على خارطة المدن الكبرى لاستضافة معارض السيارات العالمية ، وأصبح هدفاً لكبرى شركات السيارات، وللمهتمين بشكل عام، حيث يقدم خلال أيامه الستة، باقةً متنوعة ومتعددة من الفعاليات، لا يمكنك خلال قراءتها، التأكد من أن الستة أيام ستكون كافيةً لها، ولاستيعاب جماهيرها أكبر المعارض العالمية .واستطاع معرض السيارات في الجنادرية أن يجذب الشركات العالمية وكبار النجوم في العالم إلى جانب حضوره الإعلامي الكبير في ظل تفرد المعرض بأنواع كبيرة ونادرة من السيارات المرغوبة عالمياً.وتنتشر على مستوى العالم عدة معارض للسيارات، إلا أن عدداً قليلاً منها يشكل الأبرز لأسباب كثيرة، منها قِدمُ المعرض، وأعداد زائريه، كما هو الحال مع معرض باريس الذي يتواجد في أول قائمة المعارض العالمية، لكثرة زواره الذين يتجاوزون المليون زائر، ولخاصية قدمه أيضاً حيث أقيمت نسخته الأولى عام 1898م ، ومعرض ألمانيا الدولي للسيارات يأتي ضمن قائمة أشهر المعارض العالمية، ويقام كل عامين وتتواجد به 10 قاعات تتسع لعدد كبير من السيارات، ثم يأتي معرض جنيف للسيارات تالياً، إذ يعد من أقدم معارض السيارات أيضاً وانطلق في عام 1905م، ويضاف إلى القائمة معرض ديترويت للسيارات، والذي يسمى أيضاً معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات، وكانت أول نسخه عام 1907م، ويصل عدد زواره إلى 900.000 زائر، وآسيوياً ينضم معرض بكين الدولي للسيارات إلى كبرى معارض العالم، وكانت أول نسخة منه عام 1990م.في حين أن معرض الرياض للسيارات وصل إلى القمة قبل أن يبدأ، حيث استقطب أشهر صناع هذا المجال، واستعان بأفضل الخبراء، ليقدم معرضاً استثنائياً جعل منه أكبر معرض متخصص للسيارات في الشرق الأوسط، إذ يضم فعاليات متنوعة تغطي كل جوانب رياضة السيارات، حيث يتواجد به مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، و Monster Jam ، و Police Academy، والمدفع البشري، و Hot Wheels، وسباق المحاكاة، والعديد من ورش العمل، التي تهدف لإثراء رواد ومحبي هذا المجال.كما يحتضن المعرض عدداً هائلاً من السيارات النادرة والكلاسيكية والمعدلة، تصل إلى 1200 سيارة، منها نماذج وحيدة في العالم، مثل سيارة فيراري 599 جي تي زد نيبيو زاجاتو، وأيضاً سيارة المستقبل "سيارة 2030".ويعشق محبي السيارات التجربة، لذلك يوفر المعرض برامج تفاعلية، تلبي احتياجات الزوار، مثل حلبة مهارة للكارتنج، وسباق المحاكاة، كما يمكنهم التعرف على فريق عمل فيراري وكيفية عملهم خلال سباقات الفورمولا 1، إضافة إلى تجربة فريدة تتيح لهم الركوب مع سائق سيارة فيراري محترف.ويتواجد في المعرض، عدد من أبرز مشاهير عالم السيارات، منهم أشهر مقدمي برامج السيارات في العالم، مثل: Ryan Friedlinghaus مؤسس ومقدم برنامج "وست كوست كوستمز"، وDAVE Kindig مقدم برنامج kindig-it design، وكذلك أحد أبطال سباقات الفورمولا1 البرازيلي Emerson Fittipaldi الذي حصد 14 لقب خلال مسيرته الطويلة في عالم سباقات السيارات.المعرض الذي فتح أبوابه للزوار اليوم الخميس 21 نوفمبر، صُمم ليلبي شغف كل محبي وعشاق عالم السيارات، حيث سيجعل من زيارته تجربة فريدة تجعل الزائر يشاهد كل تفاصيل صناعة السيارات، ويتعايش معها في كثير من الجوانب، ويطلع على مزادات السيارات النادرة، ويشارك في تجربة القيادة، وتبهره الحفلات الموسيقية، وكل ذلك في المعرض الأكبر للسيارات في الشرق الأوسط "معرض الرياض للسيارات".// انتهى //16:25ت م0076