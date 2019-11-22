نجران 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلةً بكلية العلوم والآداب بشرورة أمس، دورة بعنوان "كتابة المعادلات الرياضية في الوورد"، وذلك بمقر الكلية.واشتملت الدورة على عدد من المحاور منها نبذة عن برنامج الوورد، ومراحل تطوره، والفرق بين أنواع نسخ الوورد، وشرح أيقوناته، وكيفية إضافة المعادلات الرياضية فيه، والتفاعل الإيجابي ، والتركيز على المناقشة الفاعلة ، وحل المسائل التطبيقية والمعارف النظرية ، وتحديد الإجابة الصحيحة ،وتطبيق عملي بتوزيع المتدربين في مجموعات، كل مجموعة قامت باختيار مقرر معين لتطبيق طريقة التعلم بالاكتشاف.// انتهى //16:25ت م0077