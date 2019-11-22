عمّان 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واستواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، حيث قدمت عيادات الأطفال الرعاية الطبية الشاملة لأبناء اللاجئين السوريين، وبلغ إجمالي الذين تلقوا العلاج والمراجعين خلال شهر أكتوبر الماضي 6,330 طفلاً.ويسعى المركز دائمًا إلى رفع كفاءة العمل بالعيادات وتطوير الأجهزة الطبية لتتناسب مع احتياجات المستفيدين خصوصًا من فئة الأطفال.بدورهم عبر أولياء أمور الأطفال عن عميق شكرهم وعرفانهم لما تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خدمات إغاثية تكون عون لهم في ظل هذه الظروف.//انتهى//17:10ت م0081