جيبوتي 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 14 بئرًا ارتوازيا لتوفير مياه صالحة للشرب بكامل ملحقاتها لجمهورية جيبوتي بتكلفة اجمالية بلغت 11 مليون و 812 ألف ريال سعودي، بحضور معالي وزير الثروة الحيوانية والصيد البحري بجيبوتي المهندس أحمد محمد عوالة ووفدًا من سفارة خادم الحرمين الشريفين وفريق من المركز.وعقب التسليم أشاد الوزير عوالة بالدور الذي تقوم به المملكة ممثلة بالمركز في دعم وتأمين مياه الشرب بالعديد من المناطق والأقاليم في بلاده.كما أعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذا المشروع الحيوي الذي سيسهم في تخفيف معاناتهم في توفير مياه الشرب.//انتهى//17:11ت م0082