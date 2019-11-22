غزة 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم ومركباتهم.وأشارت الوزارة في بيان أصدرته اليوم أن تصعيد المستوطنين لأعمالهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي يتم تنفيذه بحماية ودعم قوات الاحتلال الإسرائيلية، خاصة المناطق الواقعة جنوب غرب نابلس وجنوب شرقها بهدف توسيع المستوطنات القائمة وإنشاء تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها، ما يؤدي إلى محو ما يسمى بالخط الاخضر وتفويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967.وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها وتداعياتها، كما حملت الإدارة الأمريكية المسؤولية عن نتائج الاستيطان وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، مطالبةً الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.// انتهى //17:12ت م0083