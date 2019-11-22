دبي 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واساختتمت مساء أمس شركة الإلكترونيات المتقدمة إحدى الشركات التابعة لشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، مشاركتها في نسخة العام 2019 من معرض دبي للطيران بإصدار عدد من البيانات الاستراتيجية، حيث تميزت المشاركة بإقبال كبير من الزوار للاطلاع عن أحدث حلول وخدمات الدفاع والطيران التي عرضتها الشركة.وإلى جانب ذلك، بادرت الشركة خلال مشاركتها في الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا بتقديم مجموعتها المتكاملة من منتجات وحلول إلكترونيات الطيران، وأنظمة القيادة والسيطرة C5ISR، ومنتجات وحلول الحرب الإلكترونية. كما استعرضت الشركة قدراتها المتطورة في منظومة الإصلاح والصيانة والإسناد (MRO)وقدرات التصنيع. (MFG).وشهد المعرض زيارة عدد من كبار المسؤولين وقادة الصناعة لجناح شركة الإلكترونيات المتقدمة، وكان من أبرز الزوار صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ووزير المواصلات والاتصالات بالبحرين المهندس كمال بن أحمد بن محمد،، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور أندرياس شوير.كما شهد جناح شركة الإلكترونيات المتقدمة زيارة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي،ومدير عام الإدارة العامة لقطع الغيار والصيانة والإصلاح بـوزارة الدفاع اللواء مهندس عطية بن جديع العطية، ومدير عام الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الدفاع خالد الجعويني، ومعالي رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي،ووكيل وزارة الدفاع في دولة الامارات العربية المتحدة مطر الظاهري.وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة AEC عبدالعزيز الدعيلج: "إن نجاح مشاركة الشركة في معرض دبي للطيران يمثل خطوة مهمة في توجهها الريادي في بناء القدرات الصناعية العسكرية المستدامة للمملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وإيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي، بما يتفق مع أهداف رؤية المملكة 2030".وأضاف الدعيلج، "لقد أتاحت لنا المشاركة في هذا الحدث اكتساب رؤى عميقة ومتكاملة، وسنعمل على الاستفادة منها للاستمرار في تطوير أنظمتنا وحلولنا بما يمكننا من دعم الجاهزية العسكرية للمملكة وتعزيز استقلالنا الاستراتيجي، كما إننا نتطلع للتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين الجدد لتمهيد الطريق نحو نقل وتوطين التقنية والارتقاء بقدراتنا الوطنية، وذلك ضمن التزامنا بالإسهام بشكل فاعل في تجسيد أهداف الرؤية الرامية إلى توطين 50% من إنفاق القطاعين العسكري والأمني في المملكة بحلول عام 2030."واستعرضت شركة الإلكترونيات المتقدمة خلال مشاركتها بالمعرض أنظمة القيادة والسيطرة والأمن السيبرانيC5ISR المتطورة التي تشمل نظام وإدارة المعلومات الأمنية، والعمليات المتعلقة بإدارة أحداث الأمن السيبراني (SIEM)، وصمام نقل البيانات (Data Diode)، ونظام المراقبة الجوية (AOS)، وأنظمة القيادة والسيطرة (C4ISR) .وضمن فئة حلول ومنتجات الحرب الالكترونية، شملت مجموعة العروض الواسعة التي قدمتها الشركة حلولها في الأنظمة المضادة لطائرات التحكم عن بعد (Anti-Drone)، والاستخبارات الإلكترونية (ELINT).// انتهى //17:14ت م0084