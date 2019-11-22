حائل 25 ربيع أول 1441هالموافق 22 نوفمبر 2019م واساختتم اليوم البرنامج التدريبي لقيادات الصف الثاني بإمارة منطقة حائل الذي أقيم بعنوان (برمجة الأدوار القيادية والإدارية للمديرين) ضمن البرامج التدريبية المصنفة من الخدمة المدنية التي تنفذها الكلية ، وذلك بقاعة التطوير بالكلية التقنية بحائلوشهد ختام البرنامج حضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل التميمي وعميد الكلية التقنية بحائل المهندس ضحوي الشمري ومدير مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر المهندس ثامر الجبرين ومنفذ البرنامج المدرب محمد العنقري.بدوره أعرب المهندس التميمي خلال اللقاء عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل لدعم مثل هذه البرامج التدريبية والتطويرية التي تعمل على تنمية المهارات وتطوير الكادر الاداري ، مقدماً شكره لسموهما الكريمين على الدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الحكومية بالمنطقة .وشكر المهندس التميمي وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ على متابعته الحثيثة لتنفيذ هذه البرامج وفق ما خطط له، مثنياً على التزام المشاركين بالحضور والتفاعل وانخراطهم في مثل هذه البرامج النوعية ، وشكر المهندس التميمي في ختام حديثه زملائه بالكلية التقنية بحائل على جهودهم المتميزة في تنفيذ أول البرامج بالجودة المطلوبة وفي ختام اللقاء تم منح المشاركين شهادات إتمام البرنامج .يذكر أن هذه الدورة هي أول سلسلة الدورات التدريبية لمنسوبي الإمارة والتي تنفذ من خلال التعاون القائم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتتواصل الدورات خلال الأسبوع القادم لتنفيذ برامج تدريبية أخرى في الإدارة المالية والحسابات وكذلك في البرامج التقنية.// انتهى //18:38ت م0101