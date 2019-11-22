الرياض 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واساستقبل سعادة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة تايلند بالإنابة الأستاذ خالد بن ناصر الفارس , المتسابق معاذ شكري ميره الحاصل على المركز الثاني في الفرع الرابع في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لتحفيظ القرآن الكريم في مكة المكرمة لعام 1441هـ ، بحضور فضيلة الملحق الديني في السفارة الدكتور يوسف بن عبد الله الحمودي ،وقد قدم سعادته شكره الجزيل للمتسابق على عنايته وحرصه بكتاب الله وأوصاه بالجد والإجتهاد والعناية المستمرة بكتاب الله حفظاً وتلاوة وعملاً ونقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتورعبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ , كما قدم للمتسابق شهادة شكر نيابة عن معاليه وهدية الملحقية الدينية في تايلند. .وأكد فضيلة الملحق الديني أن جهود المملكة في العناية القرآن الكريم تتعدى إلى الأنشطة القرآنية التي تنفذها الملحقية عبر دعاتها وبالتعاون مع خريجي الجامعات السعودية في جميع أنحاء تايلند والدول المجاورة لها تحت إشراف الملحقية وكان هذا الاستقبال بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية الهامة وبحضور مندوب شيخ الإسلام الدكتور عبد الله نومسوك ورئيس مجلس إدارة جمعية حفاظ القرآن الكريم الشيخ عبد الحميد داراشاي وأعضاء مجلس الإدارة للجمعية.ويأتي هذا الاستقبال ضمن جهود المملكة العربية السعودية وممثلياتها في الخارج في العناية بالقرآن الكريم وتكريم أهله،// انتهى //18:38ت م0103