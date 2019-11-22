صبيا25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واساعتمد مدير تعليم صبياضيف الله بن علي الحازمي نتائج البحوث الفائزة والمشاركة في (المؤتمر العلمي ١٣ بقيادة الطلبة) الذي ستتستضيفه إدارة تعليم صبيا في الفترة من السادس إلى الثامن من الشهر القادم،وأسفرت النتائج عن عشرة فائزين في كل مرحلة من مراحل التعليم الثلاث؛ حيث تصدر المراكز الثلاثة الأولى في نتائج المرحلة الثانوية تعليم الطائف، والمدينة، والزلفي، وحصدت إدارات التعليم بالزلفي، وصبيا، والباحة المراكز الثلاثة الأولى في نتائج المرحلة المتوسطة، وفي نتائج المرحلة الابتدائية تصدر تعليم الطائف الترتيب الأول، تلاه تعليم القنفذة، ثم تبوك.ويشارك في هذا المؤتمر ألدي سيقام تحت شعار (توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لخدمة التعليم في المدرسة في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030) ١٥ إدارة تعليم .ويهدف المؤتمر لتنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة، وإكسابهم مهارات عرض البحوث العلمية، وتنظيم المؤتمرات، بالإضافة إلى إثراء الجانب المعرفي والمهاري لديهم، وإعدادهم للتفاعل التربوي والاجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.//انتهى//18:40ت م0108