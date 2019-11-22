جدة 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسنوه معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بمضامين الخطاب الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.وأكد معالية أن الجميع ينتظر مع افتتاح أعمال المجلس لكل عام جديد الخطاب الأهم والأشمل والأعمق لأنه يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية والرؤية المستقبلية للبلاد والتحسينات والتحديثات المستمرة في هياكل مؤسسات الدولة والخطوات التي سيتم اتخاذها لتمتين الاقتصاد وكذلك العلامات البارزة في عملية التحول التنموي التي تمر بها المملكة وما يرافقها من إجراءات وإصلاحات وأهمية التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم.وأوضح الدكتور اليوبي أن الخطاب حمل مضامين سامية من أهمها تأكيد أسس المملكة الثابتة والمتمسكة بالشريعة الإسلامية واستشراف للمستقبل الواعد في رؤية المملكة 2030 وما تنطوي عليها من خطط وبرامج تنموية سيكون لها الأثر الإيجابي على الوطن والمواطن، إضافة لتأكيده -حفظه الله- أهمية تسهيل الإجراءات وتوفير مزيدٍ من الخدمات بجودة عالية للمواطنين والمواطنات والتوسع في عددٍ من البرامج التي تمس حاجات المواطنين الرئيسة ومن أهمها برنامج الإسكان، سعيًا لتحقيق الرفاهية للمواطنين والمواطنات.وقال : أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله يؤكد في كل خطاباته وكلماته أهمية تمسك البلاد بالعقيدة الإسلامية والسير على النهج القويم الذي أرساه مؤسس هذه الدولة المباركة وسار عليه أبناؤه الملوك، متمثلاً في الاعتدال والوسطية والقضاء على التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه .وسأل مدير جامعة الملك عبدالعزيز الله عز وجل أن يديم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ذخراً لهذه البلاد الغالية وللأمتين العربية والإسلامية ، وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والعز والرخاء.// انتهى //18:41ت م0109