تونس 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسأوقفت وحدات من الحرس البحري التونسي 88 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة من بينهم 53 امرأة، على مستوى شواطئ مدينة اللواتة بمحافظة صفاقس وسط شرق تونس.وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم أن المهاجرين كانوا على متن مركب بحري وهُم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، لافتًا إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //18:42ت م0111