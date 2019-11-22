عرعر 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسقدم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة أول أمس محاضرة عن" إنجازات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030"، وذلك ضمن نشاطات مبادرة "مسائية الرؤية" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية للتوعية برؤية 2030 وحث كافة القطاعات للعمل بموجبها وتحقيق مستهدفاتها .واستعرض الدكتور فهد الحسني مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة خطة وإنجازات الفرع في إطار توجيهات سمو امير المنطقة للعناية بقضايا البيئة والمياه والزراعة، وفي إطار مبادرة "البصمة البيئية التي أطلقها سموه لتطوير عناصر منظومة التنمية البيئية، وفي إطار استراتيجية ومبادرات الوزارة ، مبيناً أن فرع الوزارة بالحدود الشمالية ماضٍ في التصدي للقضايا والمشاكل رغم التحديات وحقق تقدماً ملموساً بكافة المجالات.من جانبه تحدث مستشار التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بوزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن القديري عن استراتيجية الوزارة و دورها المُمكن ضمن المنظومة الحكومية لإنجاح باقي مؤسسات الدولة لتحقيق مستهدفاتها ، مبيناً مشاركتها بـ ( 9 ) برامج في الرؤية من أصل ( 13 ) برنامجاً ، مبيناً أنه من الأهداف الاستراتيجية حماية البيئة من الأخطار الطبيعية من خلال زيادة الغطاء النباتي لمستوى ( 80.000 ) هكتار , موضحاً أن الوزارة ستنفذ ( 1231 ) مشروعا منها ( 29 ) مشروعاً في منطقة الحدود الشمالية.في حين بين مستشار فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية صالح السهو ما تم إنجازه بالمنطقة بتنفيذ خطة ومبادرات الوزارة من حيث الحد من التلوث بمختلف أنواعه و حماية البيئة من الأخطار الطبيعية من خلال زيادة مساحة الغطاء النباتي الطبيعي المعاد تأهيله وتعزيز الوقاية من الآفات الحشرية وطرق مكافحتها.وبين السهو أن الفرع وفي مجال ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي نفذ 3 مخططات استثمارية لمشاريع الدواجن البالغ عددها 120 مشروع , إضافة إلى لزيادة حجم إنتاج البيوت المحمية بعدد 200 بيت محمي للوصول إلى المؤشر المستهدف 300 بيت محمي في نهاية 2020 ، كما استكمل الفرع إجراءات تحول 3 مزارعين للزراعة العضوية كمؤشر حالي للوصول إلى المؤشر المستهدف 10 مزارعين للزراعة العضوية بنهاية 2020م.ولضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية قال السهو : إن فرع الوزارة قام بحفر عدد ( 9 ) أبار في عدد من الأماكن في المنطقة, بالإضافة لرفع مستوى استخدام مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثياً في مشاريع التشجير, كتأهيل وادي عرعر وتشجيره بالأشجار والنباتات المحلية لعدد 14000 ألف شتلة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثياً.واختتم اللقاء بالإجابة على أسئلة واستفسارات ومداخلات الحضور .// انتهى //18:43ت م0113